Военнослужащие ликвидировали восемь оккупантов на Авдеевском направлении

Украинские военнослужащие на Авдеевском направлении с помощью миномета обезвредили группу российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций.



«Операторы ССО продолжают выполнять боевые задания на Авдеевском направлении и препятствовать попыткам оккупационных войск окружить город», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в ночное время воины 8-го полка с помощью коптера с тепловизионным видением зафиксировали попытку противника завести подкрепление на передовые позиции. По оккупантам был оперативно нанесен удар.



«В результате профессиональных действий операторов ССО восемь оккупантов уничтожены, еще один получил ранения», — резюмировали в ведомстве.





Напомним, украинские военнослужащие Национальной гвардии Украины ликвидировали ЗРК «Витязь» российских оккупантов в Херсонской области. Это новейший российский зенитно-ракетный комплекс малой и средней дальности, предназначенный для точечной защиты от самолетов, баллистических ракет, дронов и высокоточных атак.