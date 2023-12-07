Військовослужбовці ліквідували вісім окупантів на Авдіївському напрямку

Українські військовослужбовці на Авдіївському напрямку за допомогою міномету знешкодили групу російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій.



«Оператори ССО продовжують виконувати бойові завдання на Авдіївському напрямку та перешкоджати спробам окупаційних військ оточити місто», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що у нічний час воїни 8-го полку за допомогою коптера з тепловізійним баченням зафіксували спробу противника завести підкріплення на передові позиції. По окупантах було оперативно завдано удару.



«В результаті професійних дій операторів ССО вісім окупантів знищено, ще один отримав поранення», — резюмували у відомстві.





Нагадаємо, українські військовослужбовці Національної гвардії України ліквідували ЗРК Витязь російських окупантів у Херсонській області. Це найновіший російський зенітно-ракетний комплекс малої та середньої дальності, призначений для точкового захисту від літаків, балістичних ракет, дронів та високоточних атак.