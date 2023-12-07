Генпрокурор: В Україні на звільнених від російських загарбників територіях виявили понад 100 катівень

В Україні на звільнених від російських загарбників територіях виявили понад 100 катівень. Про це час міжнародної конференції з прав людини «Свобода чи страх» повідомив генпрокурор Андрій Костін, повідомляють Новини Донбасу.

Майже дев'яносто відсотків полонених і утримуваних зазнають тортур або того чи іншого виду фізичного чи психологічного насильства. Катування у Росії – це ексцес виконавця, це спланована державна політика.

«На всіх територіях, звільнених від російських загарбників, було виявлено застінки та місця незаконного утримання. Це 104 катівні у восьми областях України», — наголосив Андрій Костін.

За його словами, найбільша кількість катівень виявлена у Харківській області — 25, у Запорізькій — 18, у Херсонській — 11, у Донецькій — 10, а також 19 на території Російської Федерації.