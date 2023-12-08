Оккупанты ночью обстреляли Харьков, есть пострадавшие

Во время ночных обстрелов Харькова ранения получила 36-летняя женщина. Медицинская помощь ей оказана на месте. Также 25-летний мужчина с травмами госпитализирован в больницу. Состояние его здоровья удовлетворительное. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщила полиция Харькова.

Ночью в Харькове раздалось несколько громких взрывов. Вскоре после первого взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что в городе раздалось шесть взрывов.

Зафиксировано попадание в Холодногорском и Шевченковском районах города.

По предварительной информации, обстрел россияне вели ракетами С-300.

Есть повреждения гражданской жилищной инфраструктуры.

Напомним, 4 декабря россияне атаковали ударными беспилотниками поселок Боровая, повредив там дом культуры, магазин и частные дома. Обошлось без пострадавших. В 21:30 в Чугуеве в результате попадания двух вражеских беспилотников повреждения получили три дома — выбиты окна, повреждены крыши. 41-летний гражданский получил взрывную травму.