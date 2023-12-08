Окупанти вночі обстріляли Харків, є постраждалі

Під час нічних обстрілів Харкова поранення зазнала 36-річна жінка. Медичну допомогу їй надано на місці. Також 25-річного чоловіка з травмами госпіталізовано до лікарні. Стан його здоров'я задовільний. Про це у п'ятницю, 8 грудня, повідомила поліція Харкова.

Вночі у Харкові пролунало кілька гучних вибухів. Незабаром після першого вибуху в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що у місті пролунало шість вибухів.

Зафіксовано попадання у Холодногірському та Шевченківському районах міста.

За попередньою інформацією, обстріл росіяни вели ракети С-300.

Є ушкодження цивільної житлової інфраструктури.

Нагадаємо, 4 грудня росіяни атакували ударними безпілотниками селище Борова, пошкодивши там будинок культури, магазин та приватні будинки. Обійшлося без постраждалих. У Чугуєві внаслідок влучення двох ворожих безпілотників ушкодження отримали три будинки — вибито вікна, пошкоджено дахи. 41-річний громадянський отримав вибухову травму.