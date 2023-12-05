Россияне атаковали дронами Чугуев и Боровую на Харьковщине, есть пострадавший — ОВА

Дроны РФ ночью атаковали Харьковщину. Фото: Харьковская ОВА

Россияне за прошедшие сутки атаковали дронами-камикадзе типа Shahed Чугуев и Боровую. Поврежден ряд объектов, есть раненый. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Отмечается, что около 21:17 понедельника, 4 декабря, россияне атаковали ударными беспилотниками поселок Боровая, повредив там дом культуры, магазин и частные дома. Обошлось без пострадавших. В 21:30 в Чугуеве в результате попадания двух вражеских беспилотников повреждения получили три дома — выбиты окна, повреждены крыши. 41-летний гражданский получил взрывную травму.

По словам Синегубова, более 20 населенных пунктов региона в течение суток страдали от ударов российских минометов и артиллерии. Россияне обстреляли, в частности, Красную Заря Богодуховского района, Плетеновку Чугуевского, Красное Первое, Двуречную, Синковку, Петропавловку, Ивановку и Берестово Купянского района.

За сутки в области обследовано более 5,9 гектаров территории и обезврежен 71 взрывоопасный предмет.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 декабря противник атаковал ударными БпЛА «Shahed-136/131» по двум направлениям — Курская область и Приморско-Ахтарск-РФ, а также зенитными управляемыми ракетами С-300, которые направили по гражданским объектам Донецкой и Херсонской областей. Силы обороны сбили 10 беспилотников агрессора.