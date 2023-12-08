Сили оборони знищили п'ять із семи запущених «шахедів»

У ніч на 8 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» з району Приморсько-Ахтарськ – РФ та зенітними керованими ракетами С-300 з території Білгородської області. Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.



Усього зафіксовано пуски семи ударних БПЛА «Shahed-136/131» та шести зенітних керованих ракет С-300. Напрям удару «шахедів» – Дніпропетровська область, зенітних керованих ракет – Харківська.



Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено п'ять ударних БПЛА противника.



Нагадаємо, 7 грудня, українська протиповітряна оборона збила 15 ударних дронів-камікадзе. Українське аналітичне видання Texty також опублікувало карти з маршрутами російських БПЛА та ракет, якими завдають ударів по Україні.