З нового року українцям в окупації відмовлятимуть у медичній допомозі — ЦНС

Російські загарбники з 1 січня 2024 року відмовлятимуть у медичному обслуговуванні українцям на окупованих територіях, які не отримали паспорту РФ. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що «пілотний проект» вже стартував у Старобільську (Луганська область), де українцям не надають медичні послуги без паспорта РФ, а в аптеках не видають ліки за соціальними програмами.

«Агресор проводить свідому політику геноциду з метою знищення українців як нації на їхніх етнічних землях», — йдеться у повідомленні ЦНС.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) продовжує зростати заборгованість із зарплат і місцеві жителі вже багато місяців не бачили своїх виплат.