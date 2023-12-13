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На оккупированных территориях ФСБ в штатском ищет представителей сопротивления

13 декабря 2023, 15:20

На оккупированных территориях ФСБ в штатском ищет представителей сопротивления

Российские оккупанты прислали на временно оккупированные территории новые группы контрразведчиков в поисках членов подполья. Об этом сообщил «Центр национального сопротивления».

По данным ЦНС, оккупанты сейчас ведут наблюдение за режимными объектами, надеясь зафиксировать работу информаторов Сил Обороны.

«Также сотрудники ФСБ в штатском подслушивают разговоры в общественных местах и налаживают систему собственных информаторов через коллаборантов», — добавили в ЦНС.

Отмечается, что особое внимание россияне уделяют в местах питания и учебных заведениях, где работают завезенные из России охранные фирмы, сотрудники которых привлечены к прослушиванию украинцев.

Ранее сегодня СБУ задержала церковную хористку и супругу настоятеля одного из Запорожских храмов УПЦ МП, она корректировала воздушные атаки РФ по Запорожью и ожидала полной оккупации региона.

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