На оккупированных территориях ФСБ в штатском ищет представителей сопротивления

Российские оккупанты прислали на временно оккупированные территории новые группы контрразведчиков в поисках членов подполья. Об этом сообщил «Центр национального сопротивления».



По данным ЦНС, оккупанты сейчас ведут наблюдение за режимными объектами, надеясь зафиксировать работу информаторов Сил Обороны.



«Также сотрудники ФСБ в штатском подслушивают разговоры в общественных местах и налаживают систему собственных информаторов через коллаборантов», — добавили в ЦНС.



Отмечается, что особое внимание россияне уделяют в местах питания и учебных заведениях, где работают завезенные из России охранные фирмы, сотрудники которых привлечены к прослушиванию украинцев.



Ранее сегодня СБУ задержала церковную хористку и супругу настоятеля одного из Запорожских храмов УПЦ МП, она корректировала воздушные атаки РФ по Запорожью и ожидала полной оккупации региона.