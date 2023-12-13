На окупованих територіях ФСБ у цивільному шукає представників опору

Росіяни надіслали на тимчасово окуповані території нові групи контррозвідників у пошуках членів підпілля. Про це повідомив «Центр національного спротиву».



За даними ЦНС, окупанти наразі ведуть спостереження за режимними об'єктами, сподіваючись зафіксувати роботу інформаторів Сил Оборони.



«Також співробітники ФСБ у цивільному підслуховують розмови в громадських місцях і налагоджують систему власних інформаторів через колаборантів», - додали в ЦНС.



Наголошується, що особливу увагу росіяни приділяють у місцях харчування та навчальних закладах, де працюють завезені з Росії охоронні фірми, співробітники яких залучені до прослуховування українців.



Раніше сьогодні СБУ затримала церковну хористку та дружину настоятеля одного із Запорізьких храмів УПЦ МП, вона коригувала повітряні атаки РФ по Запоріжжю та чекала на повну окупацію регіону.