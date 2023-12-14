У Краматорську капітально відремонтували шість ліфтів

У Краматорську провели капітальний ремонт шести пасажирських ліфтів. Фото: УЖКГ Краматорська

У Краматорську виконали капітальний ремонт шести пасажирських ліфтів. Про це повідомило управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради.

«Згідно з договорами, укладеними управлінням житлово-комунального господарства, виконали капітальний ремонт та заміну одиниць та вузлів технологічного обладнання шести пасажирських ліфтів у багатоквартирних будинках міста за такими адресами: вул. Я. Мудрого, 53; Софіївська, 205; Кришталева, 2; Бикова, 15, 21 та Лікарська, 35», — йдеться у повідомленні.

Наприкінці жовтня цього року в місцевих ЗМІ з'явилася інформація, що у більшості багатоповерхівок Краматорська запрацювали ліфти, які було відключено понад рік тому. Зазначалося, що всього у багатоповерхових будинках міста 742 ліфти. Частина з них потребує ремонту, майже 20 було серйозно пошкоджено.