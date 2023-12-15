В оккупированном Мариуполе показали последствия ночного удара

Российские провластные СМИ показали последствия ночного удара в оккупированном Мариуполе.
Отмечается, что разрушен склад и котельная строительной компании. Эту локацию показали на видео и фото.
«Новости Донбасса» установили, что речь идет о российской строительной компании «ЕКС», которая работает в Мариуполе.
Російська сторона показала наслідки нічного обстрілу в окупованому Маріуполіhttps://t.co/qXCXf1LWpi pic.twitter.com/UQLjRvO76O— Новини Донбасу (@novostidnua) December 15, 2023
По данным группировки «ДНР», всего ВСУ выпустили три дальнобойных ракеты. По предварительной информации речь идет о Storm Shadow.
Советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что удары были нанесены по двум локациям.
«Мест попадания — два, и они разные. Первое видео с мигрантами — это тот же „бетонный завод“. Первое попадание. Второе — территория за Порт-Сити, где оккупанты размещали технику военную и части систем ПВО», — написал он.
«Новости Донбасса» не могут проверить данную информацию в условиях войны.