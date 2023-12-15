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В оккупированном Мариуполе показали последствия ночного удара

15 декабря 2023, 14:56

В оккупированном Мариуполе показали последствия ночного удара

Воронка от обстрела в Мариуполе. Фото: соцсети Воронка от обстрела в Мариуполе. Фото: соцсети

Российские провластные СМИ показали последствия ночного удара в оккупированном Мариуполе. 

Отмечается, что разрушен склад и котельная строительной компании. Эту локацию показали на видео и фото.

«Новости Донбасса» установили, что речь идет о российской строительной компании «ЕКС», которая работает в Мариуполе.

По данным группировки «ДНР», всего ВСУ выпустили три дальнобойных ракеты. По предварительной информации речь идет о Storm Shadow.

Советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что удары были нанесены по двум локациям.

«Мест попадания — два, и они разные. Первое видео с мигрантами — это тот же „бетонный завод“. Первое попадание. Второе — территория за Порт-Сити, где оккупанты размещали технику военную и части систем ПВО», — написал он.

«Новости Донбасса» не могут проверить данную информацию в условиях войны.

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