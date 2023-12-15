В оккупированном Мариуполе показали последствия ночного удара

Воронка от обстрела в Мариуполе. Фото: соцсети

Российские провластные СМИ показали последствия ночного удара в оккупированном Мариуполе.



Отмечается, что разрушен склад и котельная строительной компании. Эту локацию показали на видео и фото.



«Новости Донбасса» установили, что речь идет о российской строительной компании «ЕКС», которая работает в Мариуполе.

Російська сторона показала наслідки нічного обстрілу в окупованому Маріуполіhttps://t.co/qXCXf1LWpi pic.twitter.com/UQLjRvO76O — Новини Донбасу (@novostidnua) December 15, 2023

По данным группировки «ДНР», всего ВСУ выпустили три дальнобойных ракеты. По предварительной информации речь идет о Storm Shadow.



Советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что удары были нанесены по двум локациям.



«Мест попадания — два, и они разные. Первое видео с мигрантами — это тот же „бетонный завод“. Первое попадание. Второе — территория за Порт-Сити, где оккупанты размещали технику военную и части систем ПВО», — написал он.



«Новости Донбасса» не могут проверить данную информацию в условиях войны.