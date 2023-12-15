В окупованому Маріуполі показали наслідки нічного удару

Вирва від обстрілу в Маріуполі. Фото: соцмережі

Російські провладні ЗМІ показали наслідки нічного удару в окупованому Маріуполі.



Зазначається, що зруйнований склад та котельня будівельної компанії. Цю локацію показали на відео та фото.



«Новини Донбасу» встановили, що йдеться про російську будівельну компанію «ЕКС», яка працює у Маріуполі.

Російська сторона показала наслідки нічного обстрілу в окупованому Маріуполіhttps://t.co/qXCXf1LWpi pic.twitter.com/UQLjRvO76O — Новини Донбасу (@novostidnua) December 15, 2023

За даними угруповання «ДНР», всього ЗСУ випустили три далекобійні ракети. За попередньою інформацією йдеться про Storm Shadow.



Радник українського мера Маріуполя Петро Андрющенко стверджує , що ударів було завдано по двох локаціях.



«Місць влучення — два, і вони різні. Перше відео з мігрантами — це той самий «бетонний завод». Перше влучання. Друге — територія за Порт -Сіті, де окупанти розміщували техніку військову та частини систем ППО», — написав він.



«Новини Донбасу» не можуть перевірити цю інформацію в умовах війни.