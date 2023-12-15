В окупованому Маріуполі показали наслідки нічного удару

Російські провладні ЗМІ показали наслідки нічного удару в окупованому Маріуполі.
Зазначається, що зруйнований склад та котельня будівельної компанії. Цю локацію показали на відео та фото.
«Новини Донбасу» встановили, що йдеться про російську будівельну компанію «ЕКС», яка працює у Маріуполі.
Російська сторона показала наслідки нічного обстрілу в окупованому Маріуполіhttps://t.co/qXCXf1LWpi pic.twitter.com/UQLjRvO76O— Новини Донбасу (@novostidnua) December 15, 2023
За даними угруповання «ДНР», всього ЗСУ випустили три далекобійні ракети. За попередньою інформацією йдеться про Storm Shadow.
Радник українського мера Маріуполя Петро Андрющенко стверджує , що ударів було завдано по двох локаціях.
«Місць влучення — два, і вони різні. Перше відео з мігрантами — це той самий «бетонний завод». Перше влучання. Друге — територія за Порт -Сіті, де окупанти розміщували техніку військову та частини систем ППО», — написав він.
«Новини Донбасу» не можуть перевірити цю інформацію в умовах війни.