Було два вибухи: з'явилися подробиці нічної події у Маріуполі

Пожежа після вибуху у Маріуполі. Скріншот відео

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив деякі подробиці про нічні вибухи увечері 14 грудня в окупованому місті.

«Ну, і для повної ясності. Вибуху було два. Місць влучення — два, і вони різні. Перше відео з мігрантами — це той самий «бетонний завод». Перше влучення. Друге — територія за Порт-Сіті, де окупанти розміщували техніку військову та частини систем ППО. Друге влучення. Саме тому багато плутанини щодо місця та наслідків. А наслідки добрі. Недарма всі офіційні пропагандисти замовкли, а чатики підчистили щодо наслідків», — йдеться у повідомленні Андрющенка.

Нагадаємо, пізно ввечері 14 грудня в окупованому Маріуполі пролунали вибухи та почалися пожежі.