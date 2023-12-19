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Більшість населених пунктів Донецької області залишаються без централізованого водопостачання

19 грудня 2023, 11:40

Більшість населених пунктів Донецької області залишаються без централізованого водопостачання

Донецька область залишається без водопостачання через російські обстріли. Фото: ДСНС Донецька область залишається без водопостачання через російські обстріли. Фото: ДСНС

На території Донецької області більшість населених пунктів через активні бойові дії залишаються без централізованого водопостачання. Про це повідомляє головне управління ДСНС України в Донецькій області.

Рятувальники Донбасу щодня допомагають мешканцям області та підвозять технічну та питну воду. Минулої доби рятувальники здійснили підвезення води до населених пунктів Костянтинівка, Торецьк, Часів Яр, Мирноград, Новогродівка.

«Усього за минулу добу було розвезено 32 м³ питної та 36 м³ технічної води. Від Головного управління залучалося 26 осіб особового складу та 8 одиниць техніки», - заявили в ДСНС.

Раніше, 7 грудня стало відомо, що окупований Донецьк знову переходить на графік подачі води через день.

Пізніше в окупованій Макіївці Донецької області з 11 грудня було також зупинено водопостачання.

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