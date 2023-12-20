Силы ПВО сбили 18 из 19 ударных дронов — Воздушные силы

Оккупанты атаковали Украину. Фото: Воздушные силы ВСУ

Российская армия сегодня, 20 декабря, в очередной раз обстреляла Украину, выпустив ударные дроны и ракеты. Силы противовоздушной обороны сбили 18 из 19 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.



«В ночь на 20 декабря 2023 года противник атаковал ударными БпЛА типа «Shahed» из оккупированного Крыма (районы пусков – Чауда, Балаклава)», — говорится в сообщении.



Отмечается, что всего зафиксированы пуски 19 «шахедов», 18 из которых уничтожены силами и средствами воздушных сил и сил обороны Украины в пределах Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Кировоградской областей.



Кроме того, противник нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300 из Белгородской области по Харьковщине. Предварительно без пострадавших.



Напомним, Одессе 19 декабря раздались звуки взрывов. Предварительно работает система ПВО.