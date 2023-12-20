Сили ППО збили 18 із 19 ударних дронів — Повітряні сили

Окупанти атакували Україну. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Російська армія сьогодні, 20 грудня, вкотре обстріляла Україну, випустивши ударні дрони та ракети. Сили протиповітряної оборони збили 18 із 19 БПЛА. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.



«У ніч проти 20 грудня 2023 року противник атакував ударними БпЛА типу «Shahed» з окупованого Криму (райони пусків – Чауда, Балаклава)», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що всього зафіксовано пуски 19 «шахедів», 18 з яких знищено силами та засобами повітряних сил та сил оборони України в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей.



Крім того, противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Білгородської області по Харківщині. Попередньо без постраждалих.



Нагадаємо, Одесі 19 грудня пролунали звуки вибухів. Попередньо працює система ППО.