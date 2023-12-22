Атака на Київ: уламки збитих дронів РФ впали в кількох районах столиці, виникла пожежа

Пожежа у багатоповерховому будинку Києва після падіння уламків російського дрону. Фото: КМВА

Вночі росіяни атакували Київ ударними дронами-камікадзе. У кількох районах столиці уламки впали на житлові будинки. Виникла пожежа, є постраждалі. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА).

Як повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС), у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа в кімнаті на другому поверсі двоповерхового приватного недобудованого будинку. Пожежу ліквідовано на площі 20 кв. м. Постраждалих немає.

У КМВА повідомили , що є спалах у багатоповерховому житловому будинку в Солом'янському районі, його ліквідовано.

Попередньо є руйнування між 24 та 25 поверхами. За медичною допомогою звернулися дві особи. Одного чоловіка доправили до шпиталю, ще одному потерпілому мешканцю будинку медики надали допомогу на місці.

У Голосіївському районі, у багатоповерхівці — влучення осколка. Постраждалих немає.

У Дарницькому районі — падіння уламків у недобудований приватний житловий будинок. Виникла пожежа. Працюють пожежно-рятувальні служби. Інформації про постраждалих наразі немає, повідомили у КМВА.