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Опозиція у Німеччині заявила про наявність у країні 200 000 українських чоловіків призовного віку

22 грудня 2023, 15:15

Опозиція у Німеччині заявила про наявність у країні 200 000 українських чоловіків призовного віку

Німецька опозиція закликала відмовляти у притулку та позбавляти допомоги військовозобов'язаних українців, яких вже проживає у ФРН близько 200 000 осіб. Про це розповів депутат Бундестагу та експерт ХДС із зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер, повідомляє BILD.

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман вже заявив, що Берлін не видаватиме Києву українців, які перебувають у ФРН, якщо вони отримають повістки. Але опозиція від імені консервативної партії ХДС підтримала прагнення Києва повернути військовозобов'язаних.

«У Німеччині живе близько 200 000 українських чоловіків призовного віку, яких не вистачає в Україні, щоб підтримати країну в оборонній боротьбі, — сказав депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер.

Політик зазначає, що це також питання справедливості стосовно солдатів, що борються, та їх родин. За його словами, Німеччина має підтримати Україну у тому, щоб зробити військовозобов'язаним «справедливі пропозиції».

«Звичайно, ці українці зможуть потім намагатися подати заяву на притулок. Але ми не маємо зобов'язань автоматично надавати їм притулок», — додав Кізеветтер.

Він також висловив думку, що Німеччина могла б, наприклад, призупинити виплату допомоги для цієї групи людей. Проте депутат Бундестагу від правлячої партії СДПН Ларс Кастеллуччі вже відкинув пропозицію опозиції.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умеров в інтерв'ю німецькому телеканалу Welt повідомив, що наступного року хоче залучити на військову службу чоловіків, які живуть за кордоном.

Раніше на пресконференції президент України Володимир Зеленський підтвердив, що військові запропонували йому мобілізувати додатково 450-500 тисяч осіб.

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