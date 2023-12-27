Суд обязал чиновника Славянского горсовета выплатить 8,5 млн гривен в госбюджет: детали

В Славянске суд потребовал взыскать из чиновника местного городского совета 8,5 млн гривен в государственный бюджет. Речь идет о деле пятилетней давности, в рамках которой группа связанных между собой предприятий в Славянске более 5 лет отапливала школы, детсады и интернат дороже, чем это разрешал закон. Об этом передает «Тисни» (Bihus.Info) со ссылкой на определение суда.



По информации журналистов, переплата в год составила больше миллиона гривен. За 2016-2017 годы было переплачено 4,63 млн грн, а в 2018-м незаконная переплата составила еще 3,3 млн. грн.



Отмечается, что в ноябре 2021 года Славянский городской районный суд Донецкой области вынес приговор и признал начальника отдела образования Славянского городского совета виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. Кроме того, суд обязал его выплатить 8,5 млн. грн.



Однако приговор был обжалован. В 2023 году Днепровский апелляционный суд освободил чиновника от наказания в виде лишения свободы в связи с истечением сроков давности, но требование выплатить 8, 5 млн грн осталось без изменений.



В том случае, если должностное лицо не заплатит, то ему могут инкриминировать новое уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 382 УК Украины – Невыполнение судебного решения.



Напомним, украинским судом вынесен заочный приговор главе группировки «ДНР» Денису Пушилину за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность.