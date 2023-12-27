Суд зобов`язав чиновника Слов`янської міськради виплатити 8,5 млн. гривень до держбюджету: деталі

У Слов'янську суд вимагає стягнути з чиновника міської ради 8,5 млн гривень до державного бюджету. Йдеться про справу п'ятирічної давнини, в рамках якої група пов'язаних між собою підприємств у Слов'янську понад 5 років опалювала школи, дитсадки та інтернат дорожче, ніж це дозволяв закон. Про це передає «Тисни». (Bihus.Info) з посиланням на ухвалу суду.



За інформацією журналістів, переплата за рік склала понад мільйон гривень. За 2016-2017 роки було переплачено 4,63 млн грн., а у 2018-му незаконна переплата склала ще 3,3 млн грн.



Зазначається, що у листопаді 2021 року Слов'янський міський районний суд Донецької області виніс вирок та визнав начальника відділу освіти Слов'янської міської ради винним та призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Крім того, суд зобов’язав його виплатити 8,5 млн грн.



Проте вирок було оскаржено. У 2023 році Дніпровський апеляційний суд звільнив чиновника від покарання у вигляді позбавлення волі у зв'язку із закінченням строку давності, але вимога виплатити 8,5 млн грн залишилася без змін.



У разі, якщо посадова особа не заплатить, то йому можуть інкримінувати нове кримінальне правопорушення, передбачене ст. 382 КК України — Невиконання судового рішення.



Нагадаємо, українським судом винесено заочний вирок голові угрупування «ДНР» Денису Пушиліну за посягання на територіальну цілісність та недоторканність України та колабораційну діяльність.