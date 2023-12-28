Рятувальники евакуювали чотирьох місцевих жителів з Авдіївки

З Авдіївки Донецької області рятувальники евакуювали чотирьох місцевих мешканців. Зокрема одна з них потрапила під російський обстріл. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Рятувальники у складі евакуаційної групи «Фенікс» транспортували до лікарні пораненої внаслідок обстрілу мешканку Авдіївки», — йдеться у повідомленні.



Крім того, ще трьох місцевих мешканців вдалося евакуювати.



З початку грудня з населених пунктів Авдіївського спрямування вдалося вивезти вже 30 осіб. Також транспортовано 4 поранених внаслідок ворожих обстрілів.



Нагадаємо, в Авдіївці триває евакуація цивільного населення, проте часто місцева влада скасовує її через постійні обстріли російських окупантів. Понад 1200 людей у місті живуть без опалення, водопостачання та світла.