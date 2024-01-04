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Россияне атаковали на шести направлениях — Генштаб ВСУ

04 января 2024, 09:53

Россияне атаковали на шести направлениях — Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 3 января, на фронте между украинскими военными и российскими оккупантами произошло 58 боевых столкновений. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Отмечается, что на Купянском направлении ВСУ отразили три атаки захватчиков в районе Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

В то же время на Бахмутском направлении агрессор наступал у Богдановки и Андреевки Донецкой области. Отражены четыре атаки. Также продолжают бои на Авдеевском направлении. Наши войска сдерживают противника, желающего окружить Авдеевку.

«Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 13 атак у Новобахмутовки, Степового, Авдеевки и еще 19 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области», — говорится в сообщении.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают удерживать агрессора вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Там вчера они отразили 14 атак.

На Запорожском направлении было спокойнее — возле Работино Запорожской области отбили одну атаку.

На Херсонском направлении украинские войска продолжают расширение плацдарма. Несмотря на большие потери, противник пытается выбить наших военных с занимаемых позиций. За прошедшие сутки оккупанты совершили 9 штурмовых действий, но все они были отбиты.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщил, что на Запорожском направлении в районе Вербового украинские войска продвинулись вперед, заставив россиян покинуть некоторые позиции.

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