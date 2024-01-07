Удар по Покровську: через російську атаку загинула родина переселенців з Авдіївки

Яка ситуація у Покровському районі після обстрілу. Фото: Новини Донбасу

Внаслідок удару військ РФ по Покровську 6 січня загинули четверо членів родини переселенців з Авдіївки. Про це «Новинам Донбасу» розповіли їхні сусіди у Покровську, а також їхні знайомі з Авдіївки. Крім того, факт загибелі родини переселенців з Авдіївки «Новинам Донбасу» підтвердила спікерка ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал.



Внаслідок влучання ракети до приватного будинку загинули Ангеліна Новікова та її син Гліб. Також загинув її племінник Іван Осуховський та його мати Аліна. Батько Ангелини та її чоловік Артем залишилися живими.



Ця велика родина виїхала з Авдіївки до Покровська після загибелі рідних: внаслідок російського обстрілу 23 травня 2023 року загинула мати Ангелини Олена Гребешкова. Того дня поряд також загинув тесть Олени Василь.



Кореспондент «Новин Донбасу» побував на місці ракетного удару в Покровську.





Також кореспондент «Новин Донбасу» відвідав місце обстрілу в селі Рівне під Покровськом.

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Нагадаємо, 6 січня війська РФ вдарили по Покровському району ракетами. Основні ушкодження зафіксовано у приватному секторі Покровська та села Рівне.



В обох населених пунктах на місці влучань працюють поліція, ДСНС та лабораторія, щоб швидко ідентифікувати останки людей.



Станом на 17:00 7 січня на місцях ударів у Покровську та селі Рівне вилучили тіла трьох загиблих, серед яких трирічна дитина, повідомив голова МВС Ігор Клименко.



За попередньою інформацією, жертвами російських ударів стали не менше 11 людей, у тому числі 5 дітей. Проте остаточну цифру загиблих підтвердить експертиза. У МВС зазначають, що сила російського удару була занадто потужною, тому ця робота вимагає часу.







За даними ОВА, всього в Покровському районі було пошкоджено 203 приватні будинки та 15 багатоповерхівок.