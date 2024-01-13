Полиция Чернигова показала последствия ракетной атаки на жилые дома

Последствия ракетной атаки россиян в Чернигове. Фото: Полиция Черниговской области

Сегодня утром российские военные в очередной раз атаковали Украину ракетами, обломками нанесены разрушения в секторе частной жилой застройки Чернигова. Об этом сообщили в Полиции Черниговской области.



«К счастью, люди не пострадали. Полицейские на месте происшествия производят документирование последствий атаки россиян», — отметили правоохранители.



На месте происшествия работают группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и специалисты следственного управления, руководство полиции Черниговщины.

Последствия ракетной атаки россиян в Чернигове. Фото: Полиция Черниговской области

Полицейские выяснили, что в результате попадания обломков российской ракеты повреждения получили несколько частных домов и нежилых сооружений, одно здание практически разрушено.

Последствия ракетной атаки россиян в Чернигове. Фото: Полиция Черниговской области

По данным правоохранительных органов, во дворе, ближайшем к эпицентру происшествия, от взрыва погибла собака хозяев. Люди уцелели.

Последствия ракетной атаки россиян в Чернигове. Фото: Полиция Черниговской области

Последствия ракетной атаки россиян в Чернигове. Фото: Полиция Черниговской области

Ранее сегодня, 13 января, российская армия нанесла ракетный удар по Украине, в результате попаданий есть разрушения.