Поліція Чернігова показала наслідки ракетної атаки на житлові будинки

Наслідки ракетної атаки росіян у Чернігові. Фото: Поліція Чернігівської області

Сьогодні вранці російські військові вкотре атакували Україну ракетами, уламками завдано руйнувань у секторі приватної житлової забудови Чернігова. Про це повідомили у поліції Чернігівської області.



«На щастя, люди не постраждали. Поліцейські на місці події здійснюють документування наслідків атаки росіян», - зазначили правоохоронці.



На місці події працюють група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та спеціалісти слідчого управління, керівництво поліції Чернігівщини.

Наслідки ракетної атаки росіян у Чернігові. Фото: Поліція Чернігівської області

Поліцейські з'ясували, що внаслідок влучання уламків російської ракети пошкодження отримали кілька приватних будинків та нежитлових споруд, одна будівля практично зруйнована.

Наслідки ракетної атаки росіян у Чернігові. Фото: Поліція Чернігівської області

За даними правоохоронних органів, у дворі, найближчому до епіцентру події, від вибуху загинув собака господарів. Люди вціліли.

Наслідки ракетної атаки росіян у Чернігові. Фото: Поліція Чернігівської області

Наслідки ракетної атаки росіян у Чернігові. Фото: Поліція Чернігівської області

Раніше сьогодні, 13 січня, російська армія завдала ракетного удару по Україні, внаслідок влучань є руйнування.