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Россия все чаще использует боеприпасы с химическими веществами

13 января 2024, 16:20

Россия все чаще использует боеприпасы с химическими веществами

Газовая граната РГ-ВО с содержанием химического вещества CS. Фото: Генштаб ВСУ / Facebook Газовая граната РГ-ВО с содержанием химического вещества CS. Фото: Генштаб ВСУ / Facebook

Силами обороны Украины зафиксировано 626 фактов применения Российской Федерацией боеприпасов, снаряженных ядовитыми химическими веществами. Об этом информирует Генштаб ВСУ. 

«Из них только за январь этого года 51 случай. При этом динамика применения растет. Каждый день фиксируется до 10 случаев применения химических веществ», — сообщают в Генштабе.

Военное командование отмечает, что чаще всего россияне используют гранаты К-51, РГР, сбрасываемые с БПЛА. Однако применяются и самодельные взрывные устройства, снаряженные веществами раздражающего действия.

Гранаты К-51, РГР, сбрасываемые с БПЛА. Фото: Facebook

Также оккупанты проводят артиллерийские обстрелы снарядами с содержанием химически опасных веществ. 14 декабря 2023 г. выявлено применение нового типа специальных газовых гранат РГ-ВО с содержанием химического вещества CS.

Уже были задокументированы и направлены на проведение следственных действий в рамках уголовного производства 36 случаев применения опасных химических веществ.

Напомним, российские войска применили химическое оружие сразу на двух направлениях фронта в Украине. 

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