Захватчики применили химоружие против ВСУ на двух участках фронта — Deep State

Российские войска применили химическое оружие сразу на двух направлениях фронта в Украине. Речь идет о Бахмутском и Сватовском направлениях. Об этом сообщил канал Deep State.

«Зафиксировано два случая применения химического оружия на Сватовском и Бахмутском направлениях», — говорится в сообщении.

Как отмечают в отчете, скорее всего, агрессор использовал хлорпикрин, которого «в запасах немало», и он уже неоднократно использовался против украинских войск.

Аналитики Deep State констатируют: Авдеевка остается самой горячей точкой, однако оккупанты ведут наступательные действия на многих других участках, что «создает существенные проблемы в управлении резервами».

«Россия свои резервы не жалеет, отправляя в бой подразделения до их сведения. Как пример, 104 десантно-штурмовой полк оккупантов, который должен до 1 декабря проходить согласование или уже находится в Херсонской области, или находится на марше», — добавляют в Deep State.

Напомним, спутниковые снимки показывают прогресс в строительстве в России завода по массовому производству дронов-камикадзе иранской разработки, которые Москва, как ожидается, нацелит на украинские энергетические объекты.