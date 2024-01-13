Росія все частіше використовує боєприпаси з хімічними речовинами

Газова граната РГ-ВО із вмістом хімічної речовини CS. Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

Силами оборони України зафіксовано 626 фактів застосування Російською Федерацією боєприпасів, споряджених отруйними хімічними речовинами. Про це інформує Генштаб ЗСУ.



«З них лише за січень цього року 51 випадок. У цьому динаміка застосування зростає. Щодня фіксується до 10 випадків застосування хімічних речовин», - повідомляють у Генштабі.



Військове командування зазначає, що найчастіше росіяни використовують гранати К-51, РГР, які скидаються з БПЛА. Однак застосовуються і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії.

Гранати К-51, РГР, що скидаються з БПЛА. Фото: Facebook

Також окупанти проводять артилерійські обстріли снарядами із вмістом хімічно небезпечних речовин. 14 грудня 2023 р. виявлено застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО із вмістом хімічної речовини CS.



Вже було задокументовано та направлено на проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження 36 випадків застосування небезпечних хімічних речовин.



Нагадаємо, російські війська застосували хімічну зброю одразу на двох напрямках фронту в Україні.