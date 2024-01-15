У Покровській лікарні відкрили оновлений інсультний блок

У Покровській клінічній лікарні відкрили оновлене інсультне відділення. Фото: Покровська МВА

У Покровській клінічній лікарні інтенсивного лікування почав працювати оновлений інсультний блок, оснащений сучасним медичним обладнанням. Про це повідомила Покровська міська військова адміністрація.

Зазначається, що за останній рік медики Покровська фіксують збільшення кількості інсультів, тому нове відділення дозволить зберегти «золотий час порятунку» та оперативно надавати медичну допомогу пацієнтам із судинними захворюваннями.

Інсультний блок облаштований у неврологічному (кардіологічному) відділенні лікарні.

«Ремонт інсультного блоку та його оснащення були виконані виключно за кошти медустанови», — заявив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

Інсультний блок розрахований на 10 ліжко-місць та має три палати. Однією з його переваг є можливість переміщення пацієнтів прямо на ліжку.

Він оснащений інноваційним обладнанням, сучасними ліжками та вентиляцією, що забезпечує оптимальну температуру повітря у палатах.

Як повідомила завідувачка неврологічним відділенням Інна Маркіна, лише у 2023 році у неврологічному відділенні пройшли курс лікування 303 пацієнти з інсультом.

У повідомленні наголошується, що станом на сьогоднішній день у лікарні перебувають два пацієнти після інсульту, які потребують медичної допомоги та медичного нагляду.

Раніше повідомлялося, що міжнародна гуманітарна організація «Лікарі світу» (Doctors of the Worlds) розширює географію своєї діяльності та планує відкрити офіс у Покровську Донецької області на початку цього року.