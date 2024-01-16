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В Константиновке снова заработал компьютерный томограф

16 января 2024, 15:40

В Константиновке снова заработал компьютерный томограф

После ремонта в Константиновке снова заработал компьютерный томограф. Фото: КНП МБИЛ После ремонта в Константиновке снова заработал компьютерный томограф. Фото: КНП МБИЛ

В Константиновской многопрофильной больнице интенсивного лечения теперь снова можно сделать компьютерную томографию. Работа современного медицинского аппарата возобновлена после ремонта 15 января. Об этом сообщила администрация больницы.

Отмечается что компьютерный томограф не работал в связи с поломкой рентгенологической трубки.

«За средства городского бюджета приобретена и установлена новая рентгентрубка, позволяющая методом компьютерной томографии своевременно диагностировать широкий спектр патологических состояний пациентов и эффективно лечить их», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Покровской клинической больнице интенсивного лечения заработал обновленный инсультный блок, оснащенный современным медицинским оборудованием. 

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