Після ремонту у Костянтинівці знову запрацював комп'ютерний томограф. Фото: КНП БЛІЛ

У Костянтинівській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування тепер знову можна зробити комп'ютерну томографію. Роботу сучасного медичного апарату відновлено після ремонту 15 січня. Про це повідомила адміністрація лікарні.

Зазначається, що комп'ютерний томограф не працював у зв'язку з поломкою рентгенологічної трубки.

«За кошти міського бюджету придбано та встановлено нову рентгентрубку, що дозволяє методом комп'ютерної томографії своєчасно діагностувати широкий спектр патологічних станів пацієнтів та ефективно лікувати їх», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Покровській клінічній лікарні інтенсивного лікування запрацював оновлений інсультний блок, оснащений сучасним медичним обладнанням.