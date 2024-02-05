В Авдіївці російські війська просунулися в районі кар'єру — DeepState

Просування російських військ в районі кар'єру в Авдіївці. Карта: DeepState

Російські війська просунулися з північного боку Авдіївки, захопивши територію у районі піщаного кар'єру. Про це повідомляє український проєкт DeepState, вказавши зміни на своїй інтерактивній карті фронту.



Судячи з карти, війська РФ зайняли всю територію на північ від кар'єру.



Про просування в районі кар'єру писали і російські Telegram-канали.



Українські офіційні особи ситуацію наразі не коментували.



Український військовий журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на джерела написав у неділю, що ситуація в Авдіївці стала критичною через наближення росіян до основної дороги, якою йде постачання гарнізону.





«Російські штурмовики, користуючись хмарною погодою та неможливістю якісної аеророзвідки, увійшли до міста з північного сходу, з боку Авдіївського кар'єру, якщо говорити умовно. Вони обійшли українські бойові порядки та закріпилися у забудові», — розповів Цаплієнко.



Це означає, пояснив він, що до основної логістичної артерії українських військових залишаються сотні метрів.



Водночас Цаплієнко, посилаючись на військових, зазначив, що ситуація поки що не безнадійна. «Якщо є піхотні резерви, які мають досвід боїв у міській забудові, російський прорив ще можна ліквідувати, як це було два тижні тому в районі Царського Полювання та вулиці Соборної. Фактично цими днями вирішується доля Авдіївки», — наголосив журналіст.





Нагадаємо, росіяни з жовтня 2023 року щодня обстрілюють Авдіївку, мають мету до президентських виборів взяти місто. Відомо, що протягом 3 лютого росіяни били з авіації.