РФ обстреляла Авдеевку из авиации: полностью разрушен жилой дом

Оккупанты атаковали Донетчину. Фото: полиция

В течение прошедших суток, 3 февраля, российские войска в очередной раз атаковали Авдеевку Донецкой области. В результате обстрелов есть разрушения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«Авдеевка выдержала 5 авиаударов. Разрушен многоквартирный дом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что под огнем находились 8 населенных пунктов: города Авдеевка, Покровск, Новогродовка, поселки Гродовка, Пивничное, Заречное, села Максимильяновка, Нетайлово.





Повреждены 9 гражданских объектов — 3 жилых дома, гараж, хозяйственная постройка, завод, здание ГСЧС, автомобили.



В ведомстве уточнили, что по Покровску оккупанты нанесли ракетный удар. Поврежден завод, здание ГСЧС. Также по Гродовке войска РФ ударили из РСЗО «Смерч». Поврежден частный дом.

Напомним, в течение 3 февраля российские оккупанты обстреливали населенные пункты Донецкой области. В частности, в Максимильяновке один человек был ранен.