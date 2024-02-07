Почти вся коммунальная техника в Новомосковске уничтожена из-за российской атаки

Во время масированной атаки РФ по Украине 7 февраля, оккупанты обстреляли Новомосковск Днепропетровской области. Под удар попало предприятие по благоустройству города. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
«Из-за ночной атаки в Новомосковске разбита почти вся коммунальная техника. Трактора, экскаваторы, многофункциональные машины, самосвал», — рассказал он.
По словам главы ОВА, российские беспилотники побили предприятие, которое занимается благоустройством города.
«Теперь убирать улицы или расчищать снег практически нечем», — констатировал Лысак.
Также, по его словам, утром было громко на Павлоградщине, ВСУ сбили ракету.
«Одну ракету сбили защитники неба. Но есть и «прилеты» по инфраструктурному объекту. Люди, к счастью, целы», — добавил Лысак.
Напомним, 7 февраля под массированный утренний ракетный удар РФ попали шесть регионов Украины.