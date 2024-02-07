Почти вся коммунальная техника в Новомосковске уничтожена из-за российской атаки

В результате российской атаки выведена из строя коммунальная техника в Новомосковске. Фото: Днепропетровская ОВА

Во время масированной атаки РФ по Украине 7 февраля, оккупанты обстреляли Новомосковск Днепропетровской области. Под удар попало предприятие по благоустройству города. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Из-за ночной атаки в Новомосковске разбита почти вся коммунальная техника. Трактора, экскаваторы, многофункциональные машины, самосвал», — рассказал он.

По словам главы ОВА, российские беспилотники побили предприятие, которое занимается благоустройством города.

«Теперь убирать улицы или расчищать снег практически нечем», — констатировал Лысак.

Также, по его словам, утром было громко на Павлоградщине, ВСУ сбили ракету.

«Одну ракету сбили защитники неба. Но есть и «прилеты» по инфраструктурному объекту. Люди, к счастью, целы», — добавил Лысак.

Напомним, 7 февраля под массированный утренний ракетный удар РФ попали шесть регионов Украины.