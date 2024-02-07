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Массированная ракетная атака: под удар России попали шесть регионов Украины

07 февраля 2024, 09:50

Массированная ракетная атака: под удар России попали шесть регионов Украины

Ракетная атака РФ по территории Украины. Фото: ГСЧС Ракетная атака РФ по территории Украины. Фото: ГСЧС

Под массированный утренний ракетный удар РФ попали шесть регионов Украины. Об этом в своем отчете рассказали спасатели ГСЧС Украины.

«В Киеве пострадали около десяти человек в Голосеевском и Днепровском районах. Были повреждены коммуникации. На местах работают спасатели и полиция», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Голосеевском районе столицы есть разрушение в 18-этажном доме – подразделения ГСЧС эвакуируют людей и ликвидируют пожар. Предположительно, под завалами есть погибшие. Также загорелось здание СТО и автомобили.

Тем временем в Николаеве в результате ракетной атаки оккупантов погиб один человек. Повреждены 20 частных домов и газовая сеть.

К тому же в Харьковской области около 6 утра российские войска ударили по областному центру. По информации спасателей, два человека пострадали, подразделениями ГСЧС спасен один человек.

Также в Киевской области: в Бучанском и Фастовском районах повреждены не менее 10 частных домов, хозяйственные постройки и коммуникации.

В Днепропетровской и Львовской областях, по оперативным данным, обошлось без пострадавших. Ранее Генштаб сообщил, что силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 12 из 15 ударных БпЛА типа Shahed-136/131.

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