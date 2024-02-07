Майже всю комунальну техніку в Новомосковську знищено через російську атаку

В результаті російської атаки виведено з ладу комунальну техніку в Новомосковську. Фото: Дніпропетровська ОВА

Під час масованої атаки РФ по Україні 7 лютого окупанти обстріляли Новомосковськ Дніпропетровської області. Під удар потрапило підприємство з благоустрою міста. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Через нічну атаку в Новомосковську розбито майже всю комунальну техніку. Трактори, екскаватори, багатофункціональні машини, самоскид», — розповів він.

За словами глави ОВА, російські безпілотники побили підприємство, яке займається благоустроєм міста.

«Тепер прибирати вулиці або розчищати сніг практично нічим», — констатував Лисак.

Також, за його словами, вранці було голосно на Павлоградщині, ЗСУ збили ракету.

«Одну ракету збили захисники неба. Але є й прильоти по інфраструктурному об'єкту. Люди, на щастя, цілі», — додав Лисак.

Нагадаємо, 7 лютого під масований ранковий ракетний удар РФ потрапили шість регіонів України.