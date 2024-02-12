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Главное за день: В Мариуполе оккупанты отбирают квартиры. Войска РФ продвинулись в Авдеевке

12 февраля 2024, 23:45

Главное за день: В Мариуполе оккупанты отбирают квартиры. Войска РФ продвинулись в Авдеевке

Общество

В группировке «ЛНР» заявили, что более 40 тысяч человек захваченной РФ части Луганской области остаются без света из-за сложных погодных условий, снегопада и ледяного дождя, прошедших в ночь на воскресенье. Кроме этого, из-за отсутствия электроснабжения на насосных станциях более 21 тысячи человек остаются без воды.

В захваченном Мариуполе оккупанты активно отбирают квартиры у местных жителей. Созданы специальные комиссии, признающие жилье «безхозным». По последним данным, таких объектов насчитывается уже около двухсот. В отобранное жилье пытаются заселить россиян. Оккупационная пропаганда активно распространяет рекламу о продаже жилья в Мариуполе. Появились уже и так называемые «риелторы». По их словам, квартиры покупают жители Донецка, Луганска и россияне.

Права человека

Так называемый «верховный суд» группировки «ДНР» приговорил к 25 годам заключения 23-летнего разведчика 1-го отделения 3-го взвода разведывательной роты 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ Максима Чернушенко.

Боевые действия

Министерство обороны РФ не комментирует количество погибших в результате удара по десантному кораблю «Новочеркасск», которое произошло в оккупированном Крыму, в Феодосии. Журналисты выяснили имена еще четырех моряков, которых до сих пор не могут их найти.

Согласно данным украинского проекта DeepState, российские войска продвинулись на южной и северной окраинах Авдеевки в Донецкой области.

Несмотря на угрозу гибели, в Авдеевке остается более 900 жителей. В городе проводится эвакуация, однако многие не решаются на выезд из-за атак. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в интервью «Новостям Донбасса» рассказал, что происходит в Авдеевке.

Новости Донбасса в видеоформате:



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