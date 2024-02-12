Головне за день: У Маріуполі окупанти відбирають квартири. Війська РФ просунулися в Авдіївці

Суспільство



В угрупуванні «ЛНР» заявили, що понад 40 тисяч осіб на захопленій РФ частини Луганської області залишаються без світла через складні погодні умови, снігопад та крижаний дощ, що пройшли в ніч на неділю. Крім цього, через відсутність електропостачання на насосних станціях понад 21 тисячу людей залишаються без води.



У захопленому Маріуполі окупанти активно забирають квартири у місцевих жителів. Створено спеціальні комісії, які визнають житло «безхазяйним». За останніми даними таких об'єктів налічується вже близько двохсот. У відібране житло намагаються заселити росіян. Окупаційна пропаганда активно розповсюджує рекламу про продаж житла у Маріуполі. З'явилися вже й звані «ріелтори». За їхніми словами, квартири купують мешканці Донецька, Луганська та росіяни.



Права людини



Так званий «верховний суд» угруповання «ДНР» засудив до 25 років ув'язнення 23-річного розвідника 1-го відділення 3-го взводу розвідувальної роти 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Максима Чернушенка.



Бойові дії



Міністерство оборони РФ не коментує кількість загиблих внаслідок удару по десантному кораблю «Новочеркаськ», яке сталося в окупованому Криму у Феодосії. Журналісти з'ясували імена ще чотирьох моряків, яких досі не можуть знайти. Йдеться про 22-річного Микиту Дружиніна та 26-річного Владислава Лапка із Севастополя, 25-річного Василя Шевченка з Ростовської області та 33-річного Олексія Ушакова. Сестра Ушакова Валерія розповіла, що Міноборони нічого не повідомляє родичам — через півтора місяці жодної інформації не з'явилося. Наразі офіційно загиблим під час атаки на БДК «Новочеркаськ» визнано лише одну людину – 22-річного матроса Ігоря Мещерякова. ЗМІ раніше публікували імена трьох загиблих. Зниклими безвісти нібито числяться 33 моряки, ще 23 поранені.



За даними українського проекту DeepState, російські війська просунулися на південній та північній околицях Авдіївки на Донеччині. Так, на півдні змогли просунутися зі сторін селища Дослідне та вулиці Чернишевського, намагаючись взяти у кільце територію колишньої бази ППО «Зеніт». На півночі Авдіївці війська РФ продовжують просуватися до району автобази та колишнього ресторану «Бревно», щоб перерізати «дорогу життя» на Ластівчине, через яку здійснюється основне постачання гарнізону Авдіївки.



Незважаючи на загрозу загибелі, в Авдіївці лишається понад 900 мешканців. У місті проводиться евакуація, проте багато хто не наважується на виїзд через атаки. Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в інтерв'ю «Новинам Донбасу» розповів , що відбувається в Авдіївці.



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