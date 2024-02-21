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Украинские десантники уничтожили Starlink россиян с помощью дрона

21 февраля 2024, 09:19

Украинские десантники уничтожили Starlink россиян с помощью дрона

Недавно украинские военнослужащие обнаружили у российских оккупантов терминал спутниковой связи Starlink. Так, 71-я отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожила модем на их позициях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Все слышали о том, что россияне начали пользоваться платформами спутниковой связи SpaceX, но до сих пор снять их нам не удавалось. Компания несколько раз открещивалась от поставок агрессору своей продукции. Угнанный или приобретенный контрабандным путем, модем заметили операторы разведывательных БПЛА 71-ой егерской бригады», — говорится в сообщении.

Как отмечается, десантники с помощью FPV-дронов ликвидировали Starlink.

Напомним, операторы 8-го отдельного полка Сил специальных операций (ССО) уничтожили военную технику россиян, крое того, четверо солдат были ликвидированы, один – получил ранения. 

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