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Українські десантники знищили Starlink росіян за допомогою дрону

21 лютого 2024, 09:19

Українські десантники знищили Starlink росіян за допомогою дрону

Нещодавно українські військовослужбовці виявили у російських окупантів термінал супутникового зв'язку Starlink. Так, 71-а окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ Збройних сил України знищила модем на їхніх позиціях. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

«Всі чули про те, що росіяни почали користуватись платформами супутникового зв'язку SpaceX, але досі зняти їх нам не вдавалося. Компанія кілька разів відхрещувалась від постачання агресору своєї продукції. Викрадений чи придбаний контрабандним шляхом, модем помітили оператори розвідувальних БПЛА 71-ї єгерської бригади», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, десантники за допомогою FPV-дронів ліквідували Starlink.

Нагадаємо, оператори 8-го окремого полку Сил спеціальних операцій (ССО) знищили військову техніку росіян, крім того, четверо солдатів було ліквідовано, один – отримав поранення.

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