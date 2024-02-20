На Донетчине украинские военные уничтожили технику и личный состав оккупантов

Операторы 8-го отдельного полка Сил специальных операций (ССО) уничтожили военную технику россиян, крое того, четверо солдат были ликвидированы, один – получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ССО.



Как отмечается, в своем районе ответственности экипаж БпАК обнаружил движение российской техники. Проведя доразведку объектов, операторы ССО нанесли по ним удар FPV-дронами. В результате огневых поражений было уничтожено: БТР, БМП, инженерную технику и повреждены две БМП.



«Также экипаж БпАК отработал по личному составу врага. Военнослужащие противника тщетно пытались уклониться от ударных дронов ССО: четверо из них уничтожены, еще один получил ранения», — говорится в сообщении.



Напомним, ВСУ с помощью дронов всего за один день уничтожили склад российской техники, которую оккупанты стянули для наступления на юге. В частности, пртивник остался без редкой боевой бронированной машины "Терминатор".