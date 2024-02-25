Масований удар по Костянтинівці: пошкоджено вокзал, храм, школи та магазини

Окупанти атакували Костянтинівку. Фото: поліція

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу з боку окупантів по Костянтинівці Донецької області є значні пошкодження. Про це повідомили у прес-службі поліції та місцевому Telegram-каналі.



«Сьогодні після опівночі Росія завдала масованого удару по Костянтинівці, попередньо ракетами С-300», — йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури: будівлю залізничного вокзалу, храм, два приватні та 12 багатоквартирних будинків, 21 магазин, 19 торгових павільйонів, три навчальні заклади, 2 адмінбудівлі, пошта та кіоск.

Повідомляється, що російська ракета влучила по школі, де жили переселенці. Інформація про загиблих не надходила.

Нагадаємо, 25 лютого в Костянтинівці одна жінка отримала поранення, вона травмувалася від вибухової хвилі внаслідок вибитого шибки.