Обстреляны дома, магазины и объекты инфраструктуры: последствия атак россиян в Донецкой области за сутки

Россияне обстреляли Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за прошедшие сутки, 24 февраля, семь раз обстреляла населенные пункты Донецкой области. Под огонь попали три района, известно о значительных повреждениях и пострадавшей. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



Покровский район. В Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Константиновка, Екатериновка и Максимилиановка. Среди ночи россияне атаковали Селидово — повреждено кафе.

Краматорский район. В Константиновке женщина получила ранения в результате ракетного удара, повреждены 3 учебных заведения, 2 админздания, 12 многоэтажек и 2 частных дома, 21 магазин и 19 торговых павильонов, храм и объект инфраструктуры. В Лиманской громаде повреждены 3 дома в Закотном.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание. В Северской громаде поврежден дом и админздание в Свято-Покровском. В Звановской громаде обстреляны Переездное и Верхнекаменное.



По уточненной информации, из области эвакуирован 81 человек, в том числе 11 детей.



Напомним, в результате обстрела 25 февраля со стороны оккупантов по Константиновке Донецкой области есть значительные повреждения.