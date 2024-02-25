Обстріляно будинки, магазини та об`єкти інфраструктури: наслідки атак росіян у Донецькій області за добу

Росіяни обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 24 лютого, сім разів обстріляла населені пункти Донецької області. Під вогонь потрапили три райони, відомо про значні пошкодження та постраждалу. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляно Красногорівку, Костянтинівку, Катеринівку та Максиміліанівку. Серед ночі росіяни атакували Селидове — пошкоджено кафе.

Краматорський район. У Костянтинівці жінка отримала поранення внаслідок ракетного удару, пошкоджено 3 навчальні заклади, 2 адмінбудівлі, 12 багатоповерхівок та 2 приватні будинки, 21 магазин та 19 торгових павільйонів, храм та об'єкт інфраструктури. У Лиманській громаді пошкоджено 3 будинки у Закітному.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверській громаді пошкоджено будинок і адмінбудівлю у Свято-Покровському. У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське.



За уточненою інформацією, з області евакуйовано 81 особу, зокрема 11 дітей.



Нагадаємо, внаслідок обстрілу 25 лютого з боку окупантів по Костянтинівці на Донеччині є значні пошкодження.