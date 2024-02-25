Україна втратила вбитими 31 тисячу військових у війні з Росією — Зеленський

Володимир Зеленський . Кадр з відео

На війні з Росією загинула 31 тисяча українських військових. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський на пресконференції в неділю, 25 лютого.

Водночас він відмовився назвати кількість поранених і безвісти зниклих.

За словами президента України, втрати військ РФ становлять 180 тисяч убитими, а разом із пораненими — близько півмільйона.

Раніше повідомлялося, що під час Авдіївської оборонної операції лише за чотири місяці загострення російська армія втратила понад 47 тисяч військових , а також величезну кількість військової техніки. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський 14 лютого.