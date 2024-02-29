В Минобороны РФ сообщили об атаке дрона на Курскую область

Сегодня, 29 февраля, Министерство обороны Российской Федерации сообщило об атаке БПЛА на Курскую область.

По данным оборонного ведомства, ответственность за происходящее в пограничном российском городе якобы несет Украина. В этот раз для атаки, как отмечают россияне, был использован БПЛА.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отдельно в Минобороны России добавили, что ударный дрон был якобы уничтожен средствами ПВО над территорией Курской области.

В правительстве Курской области также отметили, что дрон был перехвачен над регионом, за что они похвалили представителей сил противовоздушной обороны.

Никаких доказательств со стороны противника предоставлено не было. Также нет информации о том, какие именно объекты пыталась атаковать якобы украинская сторона.

Ранее сообщалось, что утром, 23 февраля в Курской области произошла очередная атака дронов. В Министерстве обороны РФ рассказали, что над регионом якобы сбили два БПЛА.