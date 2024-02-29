У Міноборони РФ повідомили про атаку дрону на Курську область

Сьогодні, 29 лютого, Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про атаку БПЛА на Курську область.

За даними оборонного відомства, відповідальність за те, що відбувається в прикордонному російському місті, нібито несе Україна. На цей раз для атаки, як зазначають росіяни, був використаний БПЛА.

«Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться в повідомленні.

Окремо у Міноборони Росії додали, що ударний дрон був нібито знищений засобами ППО над територією Курської області.

В уряді Курської області також зазначили , що дрон був перехоплений над регіоном, за що вони похвалили представників сил протиповітряної оборони.

Жодних доказів із боку противника надано не було. Також немає інформації про те, які саме об'єкти намагалася атакувати нібито українська сторона.

Раніше повідомлялося, що вранці, 23 лютого, у Курській області відбулася чергова атака дронів . У Міністерстві оборони РФ розповіли, що над регіоном нібито збили два БПЛА.