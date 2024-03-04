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Под видом антивоенных мигрантов Кремль отправил в Европу шпионов и киллеров — WSJ

04 марта 2024, 11:16

Под видом антивоенных мигрантов Кремль отправил в Европу шпионов и киллеров — WSJ

Кремль воспользовался массовым побегом из России оппозиционно настроенных граждан, чтобы под этим прикрытием отправить профессиональных шпионов, диверсантов и наемных убийц в страны Европы. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что российский лётчик-перебежчик Максим Кузьминов, застреленный в городке Вильяхойос 13 февраля этого года, является лишь одним из многих убитых или внезапно умерших россиян, так или иначе насоливших российскому диктатору Владимиру Путину.

Примечательно, что Москва даже не пытается создать облик, не имеющий отношения к убийству своего бывшего пилота.

«Этот предатель и преступник стал нравственным трупом в тот момент, когда планировал свое грязное и ужасное преступление», — заявил глава внешней разведки России Сергей Нарышкин.

После вторжения в Украину известные россияне погибали при необычных обстоятельствах на трех континентах.

В Википедии даже существует отдельная статья "Подозреваемые в смерти российских бизнесменов (2022–2024)", в которой приводится список из 51 имени. WSJ пишет, что, по крайней мере, часть из них стали жертвами российских агентов, разбросанных по миру, в частности, во время последней волны антивоенной эмиграции.

По словам европейских чиновников, Кремль умышленно оставил границы России открытыми, позволив сотням тысяч россиян уйти от мобилизации и репрессий в Европу, Центральную Азию и Кавказ.

Вместе этими "беженцами" в Европу проникали новые российские агенты – на замену тем "дипломатам", которых массово высылали из Европы в последние два года.

Западные эксперты говорят, что российская агентура становится все более наглой и креативной в подавлении инакомыслия за рубежом. Они также все чаще используют иностранных граждан в операциях, поручая им шпионские миссии.

Напомним, украинская разведка подтвердила факт смерти российского летчика Максима Кузьминова, который который угнал военный вертолет, и перешел на сторону Украины.

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