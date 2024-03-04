Під виглядом антивоєнних мігрантів Кремль відправив до Європи шпигунів та кілерів — WSJ

Кремль скористався масовою втечею з Росії опозиційно налаштованих громадян, щоб під цим прикриттям відправити професійних шпигунів, диверсантів та найманих убивць до країн Європи. Про це повідомило американське видання The Wall Street Journal.

Зазначається, що російський льотчик-перебіжчик Максим Кузьмінов, застрелений у містечку Вільяхойос 13 лютого цього року, є лише одним із багатьох убитих або раптово померлих росіян, які так чи інакше насолили російському президенту Володимиру Путіну.

Цікаво, що Москва навіть не намагається створити вигляд, який не має відношення до вбивства свого колишнього пілота.

«Цей зрадник і злочинець став моральним трупом у той момент, коли планував свій брудний і жахливий злочин», — заявив глава зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін.

Після вторгнення в Україну відомі росіяни гинули за незвичайних обставин на трьох континентах.

У Вікіпедії навіть існує окрема стаття "Підозрювані у смерті російських бізнесменів (2022-2024)", в якій наводиться список із 51 імені. WSJ пише, що принаймні частина з них стали жертвами російських агентів, розкиданих по світу, зокрема, під час останньої хвилі антивоєнної еміграції.

За словами європейських чиновників, Кремль навмисне залишив кордони Росії відкритими, дозволивши сотням тисяч росіян уникнути мобілізації та репресій до Європи, Центральної Азії та Кавказу.

Разом з цими "біженцями" до Європи проникали нові російські агенти — на заміну тим "дипломатам", яких масово висилали з Європи останні два роки.

Західні експерти кажуть, що російська агентура стає дедалі нахабнішою та креативнішою у придушенні інакодумства за кордоном. Вони також частіше використовують іноземних громадян в операціях, доручаючи їм шпигунські місії.

Нагадаємо, українська розвідка підтвердила факт смерті російського льотчика Максима Кузьмінова, який викрав військовий гелікоптер, і перейшов на бік України.